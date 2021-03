Google, il colosso rischia una maxi multa: il motivo (Di lunedì 15 marzo 2021) Google rischia di ricevere una multa davvero salata dopo la class action messasi in moto contro il colosso: il motivo Sono ormai mesi che Google è nell’occhio del ciclone per il suo indiscusso dominio nel mercato dei motori di ricerca grazie all’oltre 68% di pubblico che utilizza Chrome. Questo browser offre diversi servizi, tra cui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021)di ricevere unadavvero salata dopo la class action messasi in moto contro il: ilSono ormai mesi cheè nell’occhio del ciclone per il suo indiscusso dominio nel mercato dei motori di ricerca grazie all’oltre 68% di pubblico che utilizza Chrome. Questo browser offre diversi servizi, tra cui L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Google colosso Xbox Series X e S: da oggi disponibile l'FPS Boost per alcuni titoli Bethesda ...Xbox ha sicuramente esultato riguardo l'arrivo dei 20 titoli Bethesda sul servizio del colosso di ...esclusiva per Xbox Series X e S ? Fatecelo sapere nei commenti! Segui Gamesvillage.it su Google News ,...

Guerra aperta tra Microsoft e Google, ecco perché Il gigante dei motori di ricerca Google e il colosso tecnologico Microsoft si stanno gettando fango addosso a vicenda sotto la pressione dei regolatori antitrust. Ecco motivi delle tensioni e critiche reciproche Scontro tra titani ...

Guerra aperta tra Microsoft e Google, ecco perché Startmag Web magazine Google, il colosso rischia una maxi multa: il motivo Google rischia di ricevere una multa davvero salata dopo la class action messasi in moto contro il colosso: il motivo Sono ormai mesi che Google è nell’occhio del ciclone per il suo indiscusso dominio ...

Google Chrome: dati raccolti in modalità incognito. Chiesti 5 miliardi di dollari Ma dagli Stati Uniti arriva un’accusa ben precisa contro “Big G”, ovvero “Google sa chi sono i tuoi amici ... persistono i requisiti necessari e sufficienti. La difesa del colosso californiano ha già ...

