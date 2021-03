Flash News di Lunedì 15 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) In Italia, da oggi, scattano misure restrittive con 11 regioni in zona rossa, il resto in arancione e l’unica eccezione è la Sardegna in fascia bianca. Le restrizioni nelle zone rosse prevedono spostamenti solo per lavoro, salute o urgenza con autocertificazione. I negozi resteranno resteranno chiusi, tranne gli essenziali, tra cui farmacie e alimentari. Vietate visite a parenti e amici. Per le nove regioni in fascia arancione, i negozi restano aperti, anche estetisti e parrucchieri. Bar e ristoranti potranno possono fare solo asporto ed è concessa una visita sola al giorno ai parenti, all’interno del proprio Comune. Per tutte le zone lo sport è permesso ma da soli e vicino casa. Per otto studenti su dieci, si torna alla DAD e resta il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino; In questo quadro, si lavora per accelerare la campagna vaccinale, due milioni le persone immunizzate ...