Figc | Gravina indica le linee guida per la ripresa del calcio dilettantistico

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti una lettera dettagliata con oggetto la ripresa dei campionati di Eccellenza e di Serie C/C1 di calcio a Cinque maschile e di Eccellenza e Serie C/C1 di calcio a Cinque femminile, sollecitando contestualmente un celere riscontro con l'invio dei calendari agonistici, condizione necessaria al fine del loro inserimento nell'elenco degli eventi 'di preminente interesse nazionale' da parte del CONI.Ferma restando la ribadita volontà di far riprendere l'attività per stabilire sul campo le promozioni nei campionati nazionali di categoria superiore, la Figc ha stabilito alcune linee guida che mirano a mettere ordine in un quadro molto diversificato, con l'obiettivo di non ...

