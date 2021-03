FaZe batte 2-0 mousesports nella ESL Pro League

Leggi su esports247

(Di lunedì 15 marzo 2021)Clan torna finalmente alla vittoria grazie al due a zero rifilato aESL Proriuscendo a riscattare la sconfitta per due a uno subita pochi giorni fa da Vitality nelle partita di inaugurazione del girone B della stagione 13 della ESL Pro. Questa sconfitta mette in brutte acque la squadra guidata da Christopher “?dexter?” Nong avendo un parziale di due gare perse su due dato che ancheprima uscita stagionale aveva rimediato una sconfitta contro ENCE. Ma questa è stata la partita soprattutto del giocatore di esports Finn “karrigan” Andersen, oggi tra le fila dima fino a pochi giorni fa giocatore di. Intervistato ha affermato che giocare contro i vecchi compagni è sempre brutto e difficile, le ...