Donare Un semplice gesto che può salvare vite

Marta è una ragazza di Taranto che come tanti pazienti oncoematologici necessita di trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.Qualunque cittadino può decidere di iscriversi all'Associazione, mentre se si desidera iscriversi come potenziale donatore al Registro Italiano donatori di midollo osseo è necessario rispondere ai requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa nazionale. Basta avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare 50 kg ed essere in buona salute. Solo iscrivendosi all'IBMDR si entra nella lista dei potenziali donatori di midollo osseo.In particolare la donazione avviene tramite il prelievo di cellule staminali ematopoietiche, cellule che hanno la capacità di differenziarsi e produrre le cellule che costituiscono il sangue.Sebbene la probabilità di trovare un donatore "geneticamente" compatibile sia molto più elevata tra consanguinei chetra ...

