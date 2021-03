Documenti falsi per ottenere i buoni spesa del Comune | arrestato

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una segnalazione da parte degli uffici comunali ed è partito il controllo da parte della Polizia Locale che haun uomo per aver ottenuto e utilizzato iprevisti per le persone che erano state colpite dalla crisi. La persona in questione è stata beccata all’esterno del supermercato con 350 euro di spese effettuata grazie all’utilizzo dei. Agli agenti è stata mostrata una carta d’identità falsa e, dopo una perquisizione domiciliare, ne sono state trovate altre cinque contraffatte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

