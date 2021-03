Dig Eat | dopo l’evento arriva la rivista con 10 contenuti inediti

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Riparte il piano Educazione Digitale del Dig.Eat 2021 con la diffusione di una rivista dedicata al meglio del programma andato in onda tra il 18 gennaio e il 12 febbraio, e a 10 contenuti inediti realizzati appositamente per vivere un post evento. Per ‘rompere gli incantesimi del digitale’ questa volta ANORC propone un prodotto editoriale realizzato dal connubio di scrittura giornalistica e video educativi, ai quali si ha accesso cliccando il link o inquadrando il QR code.Ventiquattro pagine per rivivere alcuni passaggi della più grande staffetta sul digitale mai realizzata in Italia alla quale hanno preso parte manager del privato e della Pubblica amministrazione, docenti, giornalisti ed esperti del settore; ma anche per avere un assaggio di quello che sarà ‘un Netflix dell’educazione civica digitale’ come lo definiscono gli organizzatori. Perché i promotori del Dig.Eat, ANORC e Digital & Law Department trasformeranno la piattaforma creata ad hoc per l’evento in un servizio di video on demand dove attingere a un palinsesto trasversale, capace di toccare tutti gli argomenti più attuali legati al tema della digitalizzazione. Il sito digeat.it ospita già i 150 eventi tra web conference, talk, podcast e webinar dell’evento ormai concluso, e lancia i 10 video inediti di cui si ha un assaggio nelle prime pagine della rivista.