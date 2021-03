Covid: Sicilia, dalla mezzanotte Caltanissetta e Palma di Montechiaro diventano ‘zona rossa’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Caltanissetta e Palma di Montechiaro, centro quest’ultimo in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si reso necessario “a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in. Si tratta didi, centro quest’ultimo in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si reso necessario “a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

