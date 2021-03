Covid, Emiliano: “La scuola è uno dei grandi diffusori del contagio” (Di lunedì 15 marzo 2021) "La scuola è uno dei principali grandi diffusori del contagio, questo a prescindere dall'organizzazione, perché la didattica a distanza mette in movimento ogni giorno milioni e milioni di persone. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospita a L'Aria che tira su La7. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) "Laè uno dei principalidel, questo a prescindere dall'organizzazione, perché la didattica a distanza mette in movimento ogni giorno milioni e milioni di persone. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele, ospita a L'Aria che tira su La7. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - Cisl_ER : RT @AdiconsumER: ?? NUMERO VERDE #COVID 800 952 902: BOOM DI CHIAMATE, TANTA CONFUSIONE NEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI A due settimane dal lanci… - Telebari : Covid, Emiliano: 'Siamo in guerra ed è giusto chiudere. Scuola? Grande diffusore di virus' - #Bari #Notizie… - baritoday : Puglia in zona rossa, Emiliano ritira i provvedimenti su scuola e divieti Covid: 'Seguiremo le misure previste del… - PugliaStream : Covid: Puglia in zona rossa, Emiliano revoca le ordinanze. Si applicano misure previste dal Governo -