Chi è Filippo Luna: età, carriera, vita privata e curiosità sull’attore siciliano (Di lunedì 15 marzo 2021) Al via questa sera su Raiuno alla serie tv “Màkari”, diretta da Michele Soavi, con Claudio Gioè, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), che vede nel cast Domenico Centamore, Ester Pantano, Sergio Vespertino, Tuccio Musumeci e Filippo Luna. Eccoci pronti a svelare qualcosa in più su quest’ultimo, che ha recitato in fiction di successo come “Il Commissario Montalbano”, “La mafia uccide solo d’estate” e “La mossa del cavallo”. leggi anche l’articolo —> Chi è Antonella Attili, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana Filippo Luna chi è: carriera e vita privata Filippo Luna vestirà i panni del Vicequestore Randone nella serie tv ambientata in Sicilia ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Al via questa sera su Raiuno alla serie tv “Màkari”, diretta da Michele Soavi, con Claudio Gioè, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), che vede nel cast Domenico Centamore, Ester Pantano, Sergio Vespertino, Tuccio Musumeci e. Eccoci pronti a svelare qualcosa in più su quest’ultimo, che ha recitato in fiction di successo come “Il Commissario Montalbano”, “La mafia uccide solo d’estate” e “La mossa del cavallo”. leggi anche l’articolo —> Chi è Antonella Attili,: tutto sull’attrice italianachi è:vestirà i panni del Vicequestore Randone nella serie tv ambientata in Sicilia ...

Advertising

SOLCALIENTE2 : @MarchesiFranco @Filippo_Casini Chi racconta la balla? In realtà sono 2 milioni. Questa è la differenza. Ma è il go… - Luisa72280405 : RT @Veronic63461873: E oso dire che Filippo sabato da Maria si prenderà ciò che molti hanno perso alla faccia di chi ancora è in grado di s… - MarchesiFranco : @Filippo_Casini @SOLCALIENTE2 Io, di mia iniziativa, non l'ho mai fatto. Mi limito a rispondere a chi dice che null… - Il_Vitruviano : @CCKKI @umanesimo @svirgola2 @info_zampa @PMO_W @milapersiste @robertdolci @EmmaKump @Ric746 @giorgiogilestro… - LongCovidItalia : RT @info_zampa: @fisicoperaria @elebohh @PMO_W @milapersiste @Il_Vitruviano @svirgola2 @CCKKI @robertdolci @umanesimo @EmmaKump @Ric746 @gi… -