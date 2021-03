Advertising

anteprima24 : ** #Calvi, #Investito #23enne in #Bici: trasportato in codice rosso al San Pio ** -

Ultime Notizie dalla rete : Calvi investito

anteprima24.it

"Siamo in attesa, abbiamo allestito tutto,soldi e se non si dovesse riaprire per molti ...sapere alla domenica pomeriggio che per il lunedì mattina è tutto cambiato - aggiunge Michela......sapere alla domenica pomeriggio che per il lunedì mattina è tutto cambiato - aggiunge Michela... 'Siamo in attesa, abbiamo allestito tutto,soldi e se non si dovesse riaprire per molti ...Calvi (Bn) – Stava percorrendo via Roma in bici quando ha invaso la corsia opposta ed è stato travolto da un’automobile. Disavventura per fortuna senza gravi conseguenze per un giovane 23enne di ...