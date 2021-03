Beyoncé e Billie Eilish regine dei Grammy? (Di lunedì 15 marzo 2021) Beyoncé e Billie Eilish regine dei Grammy?. Se la cantautrice americana si è aggiudicata il premio principale, vincendo nella categoria disco dell’anno con il singolo ‘Everything I Wanted’, Beyoncè ha ottenuto il record di 28 riconoscimenti nella 63ª edizione degli Oscar della music tenutasi ieri sera allo Staples Center di Los Angeles. Inizialmente prevista per il 31 gennaio, la cerimonia è stata posticipata a causa di un picco di contagi da Covid-19 nella contea di Los Angeles. Ad aggiudicarsi il secondo premio più importante, quello per l’Album dell’anno è stata Taylor Swift con ‘Folklore’, che ha eguagliato, al suo terzo riconoscimento in questa categoria, mostri sacri come Frank Sinatra e Stevie Wonder. Beyoncé, aggiudicandosi quattro premi in questa edizione (miglior video ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)dei?. Se la cantautrice americana si è aggiudicata il premio principale, vincendo nella categoria disco dell’anno con il singolo ‘Everything I Wanted’, Beyoncè ha ottenuto il record di 28 riconoscimenti nella 63ª edizione degli Oscar della music tenutasi ieri sera allo Staples Center di Los Angeles. Inizialmente prevista per il 31 gennaio, la cerimonia è stata posticipata a causa di un picco di contagi da Covid-19 nella contea di Los Angeles. Ad aggiudicarsi il secondo premio più importante, quello per l’Album dell’anno è stata Taylor Swift con ‘Folklore’, che ha eguagliato, al suo terzo riconoscimento in questa categoria, mostri sacri come Frank Sinatra e Stevie Wonder., aggiudicandosi quattro premi in questa edizione (miglior video ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei #Grammy2021 ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con i… - RaiNews : Il premio più importante dei #GRAMMYs va a Billie Eilish: 'Everything I Wanted' è disco dell'anno, Taylor Swift con… - lucarinigiac : Grammy: da Beyoncé a Stallion, è il trionfo delle donne. A Billie Eilish il premio per il disco dell’anno… - FilleSo : RT @pllwtk: GUARDATE LE MIE DONNE GUARDATELE SONO COSÌ FIERA #GRAMMYs BILLIE 6 GRAMMY A 19 ANNI BEYONCÈ STA AL SUO 28ESIMO...WORLD DOMINATI… - infoitcultura : Grammy Awards 2021: Billie Eilish è disco dell'anno, H.E.R. miglior brano, Beyoncé fa la storia con 28 premi -