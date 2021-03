Tragedia nell' aquilano | morti i due operai travolti dal crollo di un edificio

(Di domenica 14 marzo 2021) L'Aquila -in un cantiere per la ricostruzione post terremoto dell'Aquila a San Pio delle Camere, comune ad una trentina di chilometri dal capoluogo: nel pomeriggio di ieri due, sonoper ildi un muro di un fabbricato nel centro storico del piccolo centro, dove stavano per cominciare le operazioni di demolizione di un aggregato seriamente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. A perdere la vita Cristian Susanu, romeno di 42 anni residente a Roio, frazione del Comune dell'Aquila, e Dzevdet Uzeiri, macedone, 61 anni, residente a Castelnuovo, frazione di San Pio delle Camere. Altri tresono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo. I cinque erano alle dipendenze della ditta edile Habita, con sede all'Aquila, il cui proprietario è originario di San Pio delle ...

AngelaTrocino : RT @IlBoLive: È padovana l'autrice dell'unica #tragedia scritta da una #donna nella letteratura italiana del #Cinquecento di cui finora si… - infoitinterno : Abruzzo, tragedia sul lavoro: muoiono due operai nell'Aquilano

......anche la deputata del Pd abruzzese Stefania Pezzopane al coro del cordoglio per lache ha ...'ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. ...