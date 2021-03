Traffico Roma del 14-03-2021 ore 13:30 (Di domenica 14 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della Roma Teramo scarso il Traffico anche sull’intero percorso della tangenziale est è maggiormente concentrato tra via Tiburtina l bivio A24 verso San Giovanni Maggiore prudenza sulle autostrade che collegano il Lazio con Abruzzo Campania e Toscana causa dell’evento forte della pioggia ricordiamo che la prevista domenica ecologica programmata per oggi 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi Rimane confermata la consueta area pedonale per via dei Fori Imperiali con le conseguenti deviazioni per le linee bus della zona con all’entrata del Lazio in zona rossa da domani saranno sospese tutte le forze speciali dedicate ai collegamenti scolastici resterà invece invariato l’orario per metro e autobus ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano dellaTeramo scarso ilanche sull’intero percorso della tangenziale est è maggiormente concentrato tra via Tiburtina l bivio A24 verso San Giovanni Maggiore prudenza sulle autostrade che collegano il Lazio con Abruzzo Campania e Toscana causa dell’evento forte della pioggia ricordiamo che la prevista domenica ecologica programmata per oggi 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi Rimane confermata la consueta area pedonale per via dei Fori Imperiali con le conseguenti deviazioni per le linee bus della zona con all’entrata del Lazio in zona rossa da domani saranno sospese tutte le forze speciali dedicate ai collegamenti scolastici resterà invece invariato l’orario per metro e autobus ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - gabelmanu : RT @Frances22944078: @Icompetenti Un'isola in mezzo all'oceano con un traffico di persone in entrata e uscita che, forse, è inferiore a que… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-03-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -