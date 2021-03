Torino Inter, Conte vuole l’ottava vittoria consecutiva: garanzia di scudetto (Di domenica 14 marzo 2021) Questo pomeriggio l’Inter scenderà in campo contro il Torino per cercare di conquistare l’ottava vittoria consecutiva che per Conte significa scudetto Una striscia di vittorie, uno scudetto. Antonio Conte lo sa ma non lo dirà mai davanti alle telecamere. Lui e l’Inter hanno ben chiaro il piano tricolore: arrivare alla sosta della prossima settimana mantenendo almeno lo stesso vantaggio sul Milan e sul resto delle inseguitrici. Vuol dire, con ogni probabilita?, dover fare 6 punti tra Torino e Sassuolo. Vuol dire allungare una striscia che dura dal 30 gennaio. Si? perche? Conte puo? centrare oggi l’ottava vittoria consecutiva in Serie A. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Questo pomeriggio l’scenderà in campo contro ilper cercare di conquistareche persignificaUna striscia di vittorie, uno. Antoniolo sa ma non lo dirà mai davanti alle telecamere. Lui e l’hanno ben chiaro il piano tricolore: arrivare alla sosta della prossima settimana mantenendo almeno lo stesso vantaggio sul Milan e sul resto delle inseguitrici. Vuol dire, con ogni probabilita?, dover fare 6 punti trae Sassuolo. Vuol dire allungare una striscia che dura dal 30 gennaio. Si? perche?puo? centrare oggiin Serie A. ...

