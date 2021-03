Si spaccia per un chirurgo plastico per adescare la sua vittima, poi la stordisce e abusa di lei (Di domenica 14 marzo 2021) Si è spacciato per un chirurgo plastico, ha adescato una donna tramite un amico comune, con la scusa di un trattamento estetico, l’ha convinta a recarsi a casa sua: quindi l’ha sedata e ha abusato di lei. Per questo la polizia di Miami, in Florida, Usa, ha arrestato il 35enne Brody Amir Moazzeni che ora deve rispondere davanti al giudice dei reati di pratica medica abusiva, violenza sessuale, distribuzione di farmaci senza licenza, contraffazione e possesso di sostanze vietate. A far scattare le indagini è stata proprio la denuncia della vittima, che è riuscita poi a scappare e chiedere aiuto: gli inquirenti stanno ora verificando se altre donne siano cadute nella stessa trappola. A riferire la notizia è l’emittente statunitense Nbc, che cita i rapporti della polizia che indaga sulla vicenda. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Si èto per un, ha adescato una donna tramite un amico comune, con la scusa di un trattamento estetico, l’ha convinta a recarsi a casa sua: quindi l’ha sedata e hato di lei. Per questo la polizia di Miami, in Florida, Usa, ha arrestato il 35enne Brody Amir Moazzeni che ora deve rispondere davanti al giudice dei reati di pratica medica abusiva, violenza sessuale, distribuzione di farmaci senza licenza, contraffazione e possesso di sostanze vietate. A far scattare le indagini è stata proprio la denuncia della, che è riuscita poi a scappare e chiedere aiuto: gli inquirenti stanno ora verificando se altre donne siano cadute nella stessa trappola. A riferire la notizia è l’emittente statunitense Nbc, che cita i rapporti della polizia che indaga sulla vicenda. Secondo ...

