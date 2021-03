Pd, Enrico Letta eletto segretario 'Serve un nuovo partito' (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - L'Assemblea nazionale del Pd ha eletto Enrico Letta segretario del partito. Letta ha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. "Io mi candido segretario ma non vi Serve un nuovo ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA - L'Assemblea nazionale del Pd hadelha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. "Io mi candidoma non viun...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - rita190_de : RT @you_trend: ?? #BREAKING Enrico #Letta è stato eletto Segretario del #PD Sì 860 No 2 Astenuti 4 - infoitinterno : Enrico Letta rilancia lo Ius soli, Matteo Salvini durissimo: 'Inizia male, pensiamo agli italiani' -