Napoli | Juric obiettivo numero uno

Il Napoli ha scelto Juric come suo prossimo allenatore. Il tecnico del Verona, sembra essere in pole per guidare la formazione partenopea nel prossimo campionato di Serie A. Sassuolo-Verona 3-2: gli emiliani si riprendono dopo il ko di Udine, decisiva la rete di Traorè Napoli: Juric è il profilo giusto? Le prime esperienze di Juric in Serie A non sono state certamente indimenticabili. Due esoneri con il Genoa che sembravano aver scritto la parola fine alla carriera di allenatore del croato. Poi la chiamata del Verona dove Juric ha finalmente potuto esprimere la sua idea di calcio. Nella stagione 2019/2020 il tecnico è arrivato nono con il Verona, raccogliendo 49 punti in 38 partite di campionato. Non male per una neopromossa che nella sessione di mercato, ha guadagnato ...

