Mara Venier crolla e piange a Domenica In | “Non ne possiamo più”

Advertising

trash_italiano : Mara Venier che ritarda per via della messa. #DomenicaIn - Raiofficialnews : ?#LuiÈPeggioDiMe: ultimo appuntamento con @marcogiallini e @GioPanariello, stasera alle 21.20 su @RaiTre e #RaiPlay… - Robbetta : Mara Venier ha appena terminato di rianimare @ARISA_OFFICIAL per poterla fare cantare dopo un momento di intensa co… - melo_drammatico : Mara venier: ora Arisa canterà 'potevi Dare di più' -50 punti al fantasanremo... Ah no ?? - darveyfeels_ : pensate a passare una serata karaoke con Mara Venier e Arisa, adorerei da pazzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

'Intravediamo l'aurora di questa lunga notte' (del coronavirus ): lo dichiara il sottosegretario alla Salute del governo Draghi , Pierpaolo Sileri . Che, ospite dia Domenica In , ha dichiarato che 'sicuramente ci sono disomogeneità da regione a regione'. Alla domanda della conduttrice se le prenotazioni stiano andando avanti, Sileri ha risposto che: ...Siamo a Domenica In , il programma diin onda su Rai 1. Una puntata, quella di oggi, domenica 14 marzo, che fino all'ultimo ha rischiato di saltare a causa del contatto della redazione del programma con un positivo al ...Fuori programma durante la puntata di Domenica In di domenica 14 marzo, in onda su Rai1 condotta come sempre da Mara Venier. La conduttrice ha ...Momento di sconforto per Mara Venier che ha pianto in diretta a Domenica In. Nella puntata in onda di domenica 14 marzo 2021 la padrona di casa ha omaggiato Giovanni Gastel morto per Covid-19. All’età ...