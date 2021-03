LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Red Bull detta il passo con Perez, Ferrari simula la gara (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25 Raikkonen si migliora in 1’35?2 e guadagna 4 decimi su Leclerc nell’ultimo passaggio, portandosi in scia alla Ferrari sul tracciato. 11.24 Mercedes molto stabile e costante in mattinata sul passo, con un ritmo in 1’35?/1’36” basso che dimostra la forza della W12. 11.23 Raikkonen comincia a guadagnare terreno su Leclerc: ultimo giro in 1’35?8 per il finlandese, mentre il monegasco stampa un 1’35?9. 11.22 Kimi Raikkonen, dopo la sosta ai box, si ritrova appena alle spalle di Leclerc in pista a parità di mescola (nuovo set di pneumatici C2) e di condizioni. 11.21 Perez si migliora, non di tanto, e consolida la sua prima posizione assoluta di giornata in 1’30?187 con gomma rossa. 11.20 Sergio Perez, che nel pomeriggio dovrà cedere il posto a ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Raikkonen si migliora in 1’35?2 e guadagna 4 decimi su Leclerc nell’ultimo passaggio, portandosi in scia allasul tracciato. 11.24 Mercedes molto stabile e costante in mattinata sul, con un ritmo in 1’35?/1’36” basso che dimostra la forza della W12. 11.23 Raikkonen comincia a guadagnare terreno su Leclerc: ultimo giro in 1’35?8 per il finlandese, mentre il monegasco stampa un 1’35?9. 11.22 Kimi Raikkonen, dopo la sosta ai box, si ritrova appena alle spalle di Leclerc in pista a parità di mescola (nuovo set di pneumatici C2) e di condizioni. 11.21si migliora, non di tanto, e consolida la sua prima posizione assoluta di giornata in 1’30?187 con gomma rossa. 11.20 Sergio, che nel pomeriggio dovrà cedere il posto a ...

