L' epilogo logico di Vincenzo | suicida per troppi - o troppo pochi - perché

(Di domenica 14 marzo 2021) Siamo tutti in guerra contro il Covid, ma non tutti rischiamo e moriamo allo stesso modo. Strano modo di morire quello di. S’è impiccato con la cinta dell’accappatoio alla ringhiera del balcone. Così lo trovano gli operatori della comunità per minori “I Cento passi”. Sono le 10.30 di lunedì 8 marzo. A Villa di Briano c’è il sole, per strada si vendono le mimose. Dove ha imparatorsi in quel modo? È morto in ginocchio, con le punte dei piedi all’indietro e il corpo proteso in avanti. Un po’ samurai, un po’ incaprettato della camorra. Ma la camorra non c’entra. Ha legato lui la cinta alla ringhiera. Poi, con la testa infilata nel cappio, si è lasciato cadere. Ci vogliono due o tre minuti per perdere i sensi. Altri sette per morire. Ma dove ha appreso,, la tecnica? Sul pavimento del ...