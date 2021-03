Le priorità di Letta: ius soli e voto ai sedicenni. Salvini: che cavolata. FdI: meglio i cervelli in fuga… (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd. Lo hanno eletto con 860 voti a favore (2 i no e 4 gli astenuti). Letta si è dato alcune priorità: lavoro, donne, giovani. E ha affermato di voler rilanciare il voto ai sedicenni e lo Ius soli. Letta: il Pd è diventato il partito della Ztl. Rilancia sullo ius soli Uno dei passaggi più decisi dell’intervento in Assemblea è stato quello sul Pd che “deve essere un partito di prossimità. Siamo diventati il partito della Ztl. Il territorio sarà il nostro campo da gioco”. Anche nella parte più politica del suo discorso, il segretario non ha usato metafore. Del resto, ha premesso, “non sono qui per un patto segreto”. Letta: voglio parlare con tutti, anche con Renzi Così ha sottolineato il fatto che ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Enricoè il nuovo segretario del Pd. Lo hanno eletto con 860 voti a favore (2 i no e 4 gli astenuti).si è dato alcune: lavoro, donne, giovani. E ha affermato di voler rilanciare ilaie lo Ius: il Pd è diventato il partito della Ztl. Rilancia sullo iusUno dei passaggi più decisi dell’intervento in Assemblea è stato quello sul Pd che “deve essere un partito di prossimità. Siamo diventati il partito della Ztl. Il territorio sarà il nostro campo da gioco”. Anche nella parte più politica del suo discorso, il segretario non ha usato metafore. Del resto, ha premesso, “non sono qui per un patto segreto”.: voglio parlare con tutti, anche con Renzi Così ha sottolineato il fatto che ...

RcCamera : RT @Anna50732053: Mentre gli italiani muoiono di fame, per #Letta e #Conte priorità allo #iussoli Vi rendete conto? Con questi miserabili i… - DrDomu : RT @Anna50732053: Mentre gli italiani muoiono di fame, per #Letta e #Conte priorità allo #iussoli Vi rendete conto? Con questi miserabili i… - aspettaaspetta : RT @antonello_picci: #Letta parte con un super regalo a #Salvini e #Meloni, in piena crisi pandemica indica lo #iussoli come la priorità pe… - SasageyoESM : RT @albo_interista: Veltroni 2007-2009: L’Italia va a puttane, 1º priorità? Gli immigrati. Bersani 2009-2013: 1º priorità? Gli immigrati. R… - StraccioV : RT @LucioMalan: Per #Letta lo #iussoli è la priorità. Per noi è prioritario dire #NoIusSoli -

