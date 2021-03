Innocenti “Italrugby ci mette la faccia, non è l’unico problema” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Marzio Innocenti è pronto a rimboccarsi le maniche dopo l’elezione come presidente della Federazione Italiana Rugby. Un incarico che arriva nel giorno della pesante sconfitta dell’Italia nel Sei Nazioni contro il Galles per 48-7. “Non ho visto il match ma quando ho saputo che eravamo sotto 15-0 all’8? ho capito che era una non partita. Sono consapevole del problema ma non è l’unico. I ragazzi della nazionale ci mettono la faccia ma è quello che è stato costruito prima che non va bene – spiega il nuovo numero uno della Fir in una video-conferenza – Il rugby italiano deve capire che non deve aggrapparsi all’esterno perchè ha una sua tradizione e una sua identità, è questo che ci deve far restare dentro per meriti sportivi. Non siamo nel Sei Nazioni solamente per motivi economici e finanziari, abbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Marzioè pronto a rimboccarsi le maniche dopo l’elezione come presidente della Federazione Italiana Rugby. Un incarico che arriva nel giorno della pesante sconfitta dell’Italia nel Sei Nazioni contro il Galles per 48-7. “Non ho visto il match ma quando ho saputo che eravamo sotto 15-0 all’8? ho capito che era una non partita. Sono consapevole delma non è. I ragazzi della nazionale ci mettono lama è quello che è stato costruito prima che non va bene – spiega il nuovo numero uno della Fir in una video-conferenza – Il rugby italiano deve capire che non deve aggrapparsi all’esterno perchè ha una sua tradizione e una sua identità, è questo che ci deve far restare dentro per meriti sportivi. Non siamo nel Sei Nazioni solamente per motivi economici e finanziari, abbiamo ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Innocenti “Italrugby ci mette la faccia, non è l’unico problema” - - IlModeratoreWeb : Innocenti “Italrugby ci mette la faccia, non è l’unico problema” - - nestquotidiano : Innocenti “Italrugby ci mette la faccia, non è l’unico problema” - Italpress : Innocenti “Italrugby ci mette la faccia, non è l’unico problema” - CorriereCitta : Innocenti “Italrugby ci mette la faccia, non è l’unico problema” -