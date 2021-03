Hagler Hagler è morto a 66 anni

(Di domenica 14 marzo 2021) Marvin, la leggenda del pugilato, soprannominato il meravigliosi, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, èall’età di 66. Marvinil più grande? Per molti Marvinè stato il più grande peso medio di sempre, soprannominato il meraviglioso. La moglie ha detto che suo marito ènella casa di famiglia nel New Hampshire. “Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin èinaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire”, ha scritto. “La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile”. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

in un post affidato al Fan Club dell'ex pugile. La causa ufficiale della morte non è ancora stata confermata.è stato campione indiscusso dei pesi medi tra il 1980 e il 1987 e nel 1993 ...7.58 Morto Marvin,leggenda della boxe La leggenda del pugilato Marvin, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, è morto improvvisamente all'età di 66 anni. In un post sulla pagina Fb del pugile, la moglie Kay G.ha detto che suo marito è ...Marvin Hagler ci ha purtroppo lasciati. Una delle grandi icone del pugilato si è spenta all'età di 66 anni nella sua casa del New Hampshire. Per il momento non si conoscono le cause del decesso. A com ...Per tutti resterà 'Marvelous', il Meraviglioso Marvin Hagler, dominatore dei medi dall’80 all’87 . La scomparsa a 66 anni del fuoriclasse americano della ...