Docente part time: è esonerato dalle attività collegiali che si svolgono in giorni diversi da quelli in cui insegna? Sentenza (Di domenica 14 marzo 2021) Il Docente assunto con contratto a tempo parziale (cd. part time) è obbligato a svolgere le attività funzionali all’insegnamento, di natura collegiale, attraverso le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in ipotesi di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale pure quando la convocazione sia disposta in giorni della settimana che non corrispondono a quelli deputati all’insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) Ilassunto con contratto a tempo parziale (cd.) è obbligato a svolgere lefunzionali all’mento, di natura collegiale, attraverso le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in ipotesi diverticale o misto, è tenuto aecipare all’collegiale pure quando la convocazione sia disposta indella settimana che non corrispondono adeputati all’mento. L'articolo .

