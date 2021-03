Dayane Mello è la nuova tronista di Uomini e Donne? Le parole di Costanzo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 14 marzo 2021) Sarebbe bello vedere di nuovoin tv dopo il Grande Fratello vip? Questa ipotesi potrebbe diventare realtà, questa volta la modella brasiliana potrebbe mettersi in gioco sul trono più famoso d’Italia quello di. A far trapelare la notizia è prorprio un volto noto della televisione italiana molto vicino a Maria De Filippi : Maurizio, che ha sostenutovolendola vincitrice del Reality. Vista la fonte autorevole ci sono tutti i presupposti affinchèsia presto nel programma pomeridiano di Canale 5 per trovare l’amore. La bufera mediatica : Il casoLa partecipazione dial Grande Fratello Vip non ha lasciato il popolo italiano indifferente, anzi il suo carattere a tratti ...