'C'è molta emotività rispetto ai vaccini. Non c'è alcuna correlazione dimostrata, se non una relazione temporale, con la vaccinazione col vaccino AstraZeneca e l'evento nefasto, ma non un nesso

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): 'No nessi causali tra morti e vaccini AstraZeneca' Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, parlando del caso dell'insegnante morto in Piemonte che ha indotto la Regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini ...

Morto docente a Biella, Piemonte sospende vaccino Astrazeneca in via precauzionale Covid Italia, bollettino del 14 marzo 2021. Dati Coronavirus nelle regioni Aifa: "Non ci sono ... Bisogna essere molto cauti", risponde però Giorgio Palù , presidente dell'Aifa, a "Mezz'ora in più" su ...

Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa, Giorgio, parlando del caso dell'insegnante morto in Piemonte che ha indotto la Regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini ...Italia, bollettino del 14 marzo 2021. Dati Coronavirus nelle regioni Aifa: "Non ci sono ... Bisogna essere molto cauti", risponde però Giorgio, presidente dell'Aifa, a "Mezz'ora in più" su ...