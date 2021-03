Zona rossa per Arezzo, Prato e Pistoia (Di sabato 13 marzo 2021) Arezzo, Prato e Pistoia in Zona rossa insieme ad altri 10 comuni di altre province della Toscana. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani. “In Toscana Zona rossa per tutti i comuni delle province di Arezzo, Prato e Pistoia e per altri 10 comuni di altre province: Firenzuola e Fucecchio, in provincia di Firenze: Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Castellina Marittima, Santa Luce, in provincia di Pisa; Viareggio in provincia di Lucca e Scarlino in provincia di Grosseto”, ha spiegato Giani nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Covid. Nei comuni nei quali sono state disposte le misure della Zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021)ininsieme ad altri 10 comuni di altre province della Toscana. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani. “In Toscanaper tutti i comuni delle province die per altri 10 comuni di altre province: Firenzuola e Fucecchio, in provincia di Firenze: Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Castellina Marittima, Santa Luce, in provincia di Pisa; Viareggio in provincia di Lucca e Scarlino in provincia di Grosseto”, ha spiegato Giani nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Covid. Nei comuni nei quali sono state disposte le misure della...

Advertising

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - noemipataaa : Oggi sono un triste e demoralizzata perché da lunedì sarà di nuovo zona rossa Io soffro d'ansia e anoressia, sono s… - Thiista24 : RT @Marya588: Siccome con la zona rossa si può uscire solo peer correre Maria per arrivare in studio si è dovuta adeguare #Amici20 -