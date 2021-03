Wta Dubai 2021, Muguruza trionfa: Krejcikova battuta in due set (Di sabato 13 marzo 2021) Garbine Muguruza è la vincitrice del torneo WTA 1000 di Dubai 2021, un successo importantissimo per la spagnola che non si aggiudicava un titolo di questo peso dall’ormai lontano 2017. L’ottavo trofeo in carriera è arrivato al termine di una finale molto tirata, che ha visto l’iberica avere la meglio sulla sorprendente Barbora Krejcikova con il punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo due ore e nove minuti di partita. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Il primo set è caratterizzato fin da subito da break e controbreak, uno schema che si ripete anche tra sesto e settimo game quando Muguruza non concretizza il vantaggio si fa nuovamente strappare la battuta. Krejcikova riesce a risollevarsi da una situazione disperata nel dodicesimo gioco, quando con il servizio e qualche errore di ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Garbineè la vincitrice del torneo WTA 1000 di, un successo importantissimo per la spagnola che non si aggiudicava un titolo di questo peso dall’ormai lontano 2017. L’ottavo trofeo in carriera è arrivato al termine di una finale molto tirata, che ha visto l’iberica avere la meglio sulla sorprendente Barboracon il punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo due ore e nove minuti di partita. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Il primo set è caratterizzato fin da subito da break e controbreak, uno schema che si ripete anche tra sesto e settimo game quandonon concretizza il vantaggio si fa nuovamente strappare lariesce a risollevarsi da una situazione disperata nel dodicesimo gioco, quando con il servizio e qualche errore di ...

