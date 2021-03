Una svolta green o siamo fuori (anche dal Recovery fund). Intervista con Realacci (Di sabato 13 marzo 2021) È ottimista Ermete Realacci, padre nobile dei Verdi in Italia, già deputato dell’Ulivo e del Partito democratico, oggi alla guida di Symbola, la Fondazione per le qualità italiane. Raggiunto telefonicamente da Formiche.net sottolinea l’importanza di un multilateralismo ritrovato, anche sul piano ambientale. E l’Italia è in prima linea, come dimostra la telefonata di questa settimana tra John Kerry, l’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joe Biden, e Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica del governo guidato da Mario Draghi. Che segnale è arrivato da Washington? Sicuramente positivo, di attenzione verso il nostro Paese. Non dimentichiamo che Kerry, che gode anche di un ottimo rapporto personale con il commissario europeo Paolo Gentiloni, è molto legato all’Italia. Kerry, che – aspetto affatto ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) È ottimista Ermete, padre nobile dei Verdi in Italia, già deputato dell’Ulivo e del Partito democratico, oggi alla guida di Symbola, la Fondazione per le qualità italiane. Raggiunto telefonicamente da Formiche.net sottolinea l’importanza di un multilateralismo ritrovato,sul piano ambientale. E l’Italia è in prima linea, come dimostra la telefonata di questa settimana tra John Kerry, l’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joe Biden, e Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica del governo guidato da Mario Draghi. Che segnale è arrivato da Washington? Sicuramente positivo, di attenzione verso il nostro Paese. Non dimentichiamo che Kerry, che godedi un ottimo rapporto personale con il commissario europeo Paolo Gentiloni, è molto legato all’Italia. Kerry, che – aspetto affatto ...

