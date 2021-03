Uccide il padre, 16enne al volante lo investe in retromarcia (Di sabato 13 marzo 2021) Un giovane Uccide il padre mentre è al volante dell’auto di famiglia. La tragedia è accaduta nel giro di pochissimi secondi. Uccide il padre in un incidente sfortunatissimo. La vicenda è accaduta in Puglia e ha visto come protagonisti un giovane di 16 anni ed un uomo di 48. Quest’ultimo ci ha purtroppo rimesso la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021) Un giovaneilmentre è aldell’auto di famiglia. La tragedia è accaduta nel giro di pochissimi secondi.ilin un incidente sfortunatissimo. La vicenda è accaduta in Puglia e ha visto come protagonisti un giovane di 16 anni ed un uomo di 48. Quest’ultimo ci ha purtroppo rimesso la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Avvenire_Nei : Vite donate. Trento: il Covid uccide padre Giorgio Abram, medico dei lebbrosi in Africa - AnsaPuglia : A 16 anni fa retromarcia per errore, investe e uccide padre. Nel tarantino muore 48enne, figlio faceva prove di gui… - Italia_Notizie : Taranto, 16enne investe e uccide per errore il padre durante prove di guida vicino casa - PugliaStream : Ragazzo di 16 anni si mette al volante: investe e uccide il padre in retromarcia - PetraccaMario : RT @fattoquotidiano: Taranto, 16enne investe e uccide per errore il padre durante prove di guida vicino casa -