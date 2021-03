Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Gli uomini del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo nel pomeriggio di sabato una bambina di 4 anni che era caduta dentro un pozzo profondo 15 metri, in una galleria della Grande Guerra, sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Gli uomini del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo nel pomeriggio di sabato una bambina di 4 anni che era caduta dentro unprofondo 15, in una galleria della Grande Guerra, sul ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata #treviso - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata #treviso - PATRIZIA953 : RT @MediasetTgcom24: Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata #treviso - lightmoon972 : RT @MediasetTgcom24: Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata #treviso - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Treviso, bimba cade in un pozzo di 15 metri: salvata #treviso -