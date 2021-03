Prove Invalsi: quasi 200 mila prove effettuate (Di sabato 13 marzo 2021) Giunti al termine della seconda settimana di somministrazione, sono quasi 200 mila le prove Invalsi effettuate; la copertura del campione è superiore al 56%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Giunti al termine della seconda settimana di somministrazione, sono200le; la copertura del campione è superiore al 56%. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Prove Invalsi: quasi 200 mila prove effettuate - DayaneStan : NON FACEVO COSÌ TANTI CALCOLI MENTALI E STRATEGIE DALLE PROVE INVALSI DI QUINTA ELEMENTARE #fantaamici #Amici20 @FantaAmici - elisabetta05df : Chi ha preso 4 nelle prove invalsi???????? - michelinax : RT @INVALSIopen: ?? NUOVO AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVE INVALSI 2021 In caso di necessità la finestra di somministrazione dei gradi 8 e 13… - KenmaK__ : Ma poi come pensano che prenderemo sul serio le prove invalsi se non incidono nella valutazione per noi è tipo un g… -