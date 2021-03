Ponte a Ema | tabaccheria sfondata con un' auto

(Di sabato 13 marzo 2021) Ieri notte, intorno alle 3 e trenta, furto in unadi Via Chiantigiana. Ignoti hanno utilizzato un', un Doblò rubato nei giorni scorsi a Scandicci, per sfondare la vetrata del negozio e ...

FIRENZE - Hanno sbarbato il distributore automatico delle sigarette fuori da una tabaccheria ae se lo sono portato via tutto intero, dandosi alla fuga su un furgone rubato ritrovato poi incendiato alla Nave a Rovezzano, in via della Resurrezione. Il colpo rocambolesco è avvenuto la ...In segno di vicinanza abbiamo deciso di aderire alla Giornata nazionale dei Fiocchetti Lilla, che dedichiamo al ricordo di una nostra giovane concittadina di, Nicol , scomparsa poco più ...Questa notte, alla periferia sud di Firenze, è stato messo in atto il furto di un distributore di sigarette e il mezzo utilizzato per la fuga è stato ...FIRENZE: Hanno divelto tutta l'apparecchiatura, poi sono fuggiti da Ponte a Ema a bordo di un furgone, dato alle fiamme alla Nave a Rovezzano ...