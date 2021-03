Maria Sole Agnelli: «Mia madre girava con un cane bianco e uno nero. Simboleggiavano la Juve» (Di sabato 13 marzo 2021) «Speriamo a Torino vogliano intitolargli una strada». E’ l’augurio di Maria Sole Agnelli, sorella più piccola (di tre anni) di Gianni, l’Avvocato. Oggi la intervista il Corriere Torino. Parla della Juve e della passione della famiglia per i colori bianconeri, da sempre. Tanto che la madre andava in giro con due cani, uno nero e uno bianco, in onore dei colori del club. «Rappresenta Torino anche se è odiata da mezza Italia perché vince sempre. Quest’anno infatti cominceranno a odiare l’Inter. La Juve è sempre stata una gran passione per tutta la nostra famiglia, ricordo mia madre che girava con un barboncino nero e un samoiedo bianco. Simboleggiavano la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) «Speriamo a Torino vogliano intitolargli una strada». E’ l’augurio di, sorella più piccola (di tre anni) di Gianni, l’Avvocato. Oggi la intervista il Corriere Torino. Parla dellae della passione della famiglia per i colorineri, da sempre. Tanto che laandava in giro con due cani, unoe uno, in onore dei colori del club. «Rappresenta Torino anche se è odiata da mezza Italia perché vince sempre. Quest’anno infatti cominceranno a odiare l’Inter. Laè sempre stata una gran passione per tutta la nostra famiglia, ricordo miachecon un barboncinoe un samoiedola ...

Advertising

Crock01392983 : Ormai ti do il buon appetito per stasera. Arrivo solo ora ..al tramontar del sole. Ciao Maria. - napolista : Maria Sole Agnelli: «Mia madre girava con un cane bianco e uno nero. Simboleggiavano la Juve» Al Corriere Torino: «… - maria_sole_01 : RT @sonoabete: Giulia supportive girlfriend literally said: “VOI ORA ALZATE I VOSTRI CULI PERCHÉ IL MIO RAGAZZO SI È APPENA PRESO IL SUO… - maria_sole_01 : RT @sangiosbrando: e comunque, a modo suo ce lo aveva detto ???? #Amici20 - maria_sole_01 : RT @cazznesoio: Ma se non li supera nemmeno witty tv come faremo noi? #Amici20 -