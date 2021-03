LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Daniel Ricciardo comanda, Sainz 3°. Hamilton e Perez alle prese coi long run (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41: Completando il 30° giro, Hamilton torna ad essere il pilota più attivo in questa sessione. 9.38: Daniel Ricciardo si porta in vetta con il crono di 1’32?598 (gomme medie) a precedere di 0?171 Alonso e di 0?474 Sainz. 9.35: Rientra ai box Perez (18 giri completati), mentre torna in azione Hamilton che prosegue con il proprio programma di lavoro. 9.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fernando ALONSO Alpine1:32.769 222 Carlos Sainz Ferrari+0.303 15 3 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.332 21 4 Nicholas LATIFI Williams+0.729 25 5 Daniel Ricciardo McLaren+0.761 17 6 Lewis Hamilton Mercedes+1.790 23 7 Sergio Perez Red ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41: Completando il 30° giro,torna ad essere il pilota più attivo in questa sessione. 9.38:si porta in vetta con il crono di 1’32?598 (gomme medie) a precedere di 0?171 Alonso e di 0?474. 9.35: Rientra ai box(18 giri completati), mentre torna in azioneche prosegue con il proprio programma di lavoro. 9.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fernando ALONSO Alpine1:32.769 222 CarlosFerrari+0.303 15 3 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.332 21 4 Nicholas LATIFI Williams+0.729 25 5McLaren+0.761 17 6 LewisMercedes+1.790 23 7 SergioRed ...

