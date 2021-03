Letta sceglie Propaganda Live e archivia la svolta pop di Zingaretti dalla D’Urso (video) (Di sabato 13 marzo 2021) Enrico Letta per l’esordio in tv sceglie Propaganda Live e le coccole di Diego Bianchi, in arte Zoro. Un modo per segnare subito la discontinuità rispetto alla svolta pop di Zingaretti che non aveva snobbato il salotto di Barbara D’Urso. L’esordio di Letta a Propaganda Live Sono scelte importanti e che definiscono il target: il Pd torna alla sua immagine rassicurante. “Chi te lo ha fatto fare?”, chiede Zoro. E Letta: “Voi mi avete spinto, c’erano cocci da raccattare“. Un programma di satira, ma di sinistra sinistra. Il luogo giusto per indicare quale sarà la mission impossibile. Come sarà il Pd di Enrico Letta Nella conduzione di un partito che per sua stessa ammissione è a pezzi, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Enricoper l’esordio in tve le coccole di Diego Bianchi, in arte Zoro. Un modo per segnare subito la discontinuità rispetto allapop diche non aveva snobbato il salotto di Barbara. L’esordio diSono scelte importanti e che definiscono il target: il Pd torna alla sua immagine rassicurante. “Chi te lo ha fatto fare?”, chiede Zoro. E: “Voi mi avete spinto, c’erano cocci da raccattare“. Un programma di satira, ma di sinistra sinistra. Il luogo giusto per indicare quale sarà la mission impossibile. Come sarà il Pd di EnricoNella conduzione di un partito che per sua stessa ammissione è a pezzi, ...

