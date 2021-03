Juric interrogato sul futuro | ma lui glissa | “Napoli? A me gira…”

Leggi su serieanews

(Di sabato 13 marzo 2021) Quale sarà ildi Ivan? L’allenatore ha risposto nel post partita della sfida persa al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una giornata sfortunata per il Verona di Ivan. La sconfitta patita in casa del Sassuolo ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca, vista soprattutto la gara giocata a buoni livelli dalla squadra clivense. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.