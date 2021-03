Il protocollo sanitario prende il largo

Leggi su panorama

(Di sabato 13 marzo 2021) Tamponi a inizio navigazione igienizzazione, braccialetti smart per il tracciamento. La soluzione anti-Covid studiata da Msc crociere è diventata un modello per l'intero settore. Che, dopo un 2020 da brividi con un calo dei passeggeri in Italia del 93,5 per cento, prova a ripartire. Non è solo la ricchezza degli italiani a essere tornata ai livelli di 25 anni fa. Il Covid ha riportato indietro al 1993 anche le lancette delle crociere. Una delle più importanti industrie made in Italy - con i suoi 14 miliardi di euro di fatturato, 120 mila posti di lavoro e 3,9 miliardi di stipendi - lo scorso anno ha registrato meno di 800 mila passeggeri movimentati nei porti italiani con un calo del 93,5 per cento, un dato che riconduce il comparto ai primi anni Novanta, mentre nel mondo i crocieristi sono calati a 6 milioni (-80 per cento), numero che non si registrava da prima del Duemila secondo ...