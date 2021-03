Giugliano | droga spedita dalla Spagna | beccato 29enne con un chilo di marijuana Arrestato

(Di sabato 13 marzo 2021). Riceve un pacco dal corriere, ma al suo interno c’èproveniente. E’ finito in manette Raffaele Pragliola, 29 anni, di, scoperto in possesso di oltre undi sostanza stupefacente. Dopo un servizio di pedinamento, i Carabinieri della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano droga

Dopo un servizio di pedinamento, i militari hanno sorpreso l'uomo mentre riceveva un pacco dal corriere espresso TNT, nei pressi della sua abitazione di. Dopo la consegna del plico, i ...Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di. APPROFONDIMENTI LAPozzuoli, due corrieri fermati con mezzo chilo dinel... LA SICUREZZA Controlli anti - Covid a San ...I Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, coadiuvati da militari della Stazione di Giugliano, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di Pragliola Raffaele, classe 1992. Dopo un ...Si attende l'esito dell'autopsia per far luce sulle cause della morte di Vincenzo Russo, 58enne di Afragola e bidello a Casalnuovo.