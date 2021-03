Gianni Morandi, timori per le ustioni: "Decideremo se operarlo" - (Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni I medici del Centro Grandi Ustionati di Cesena stanno valutando un possibile intervento chirurgico per scongiurare complicazioni dovute alle ustioni di secondo e terzo grado riportate dall'artista a mani, braccia e gambe Non è in pericolo di vita Gianni Morandi, ma le condizioni del cantante sono ancora in bilico. A riferirlo sono i medici dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove l'artista è ricoverato da giovedì scorso in seguito a un terribile incidente domestico nel quale ha riportato ustioni profonde a mani, braccia e gambe. "La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare e i medici proseguono con i trattamenti", fa sapere l'Ausl Romagna nel secondo bollettino medico diramato dopo il ricovero di Morandi. Secondo quanto riferito dalle ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni I medici del Centro Grandi Ustionati di Cesena stanno valutando un possibile intervento chirurgico per scongiurare complicazioni dovute alledi secondo e terzo grado riportate dall'artista a mani, braccia e gambe Non è in pericolo di vita, ma le condizioni del cantante sono ancora in bilico. A riferirlo sono i medici dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove l'artista è ricoverato da giovedì scorso in seguito a un terribile incidente domestico nel quale ha riportatoprofonde a mani, braccia e gambe. "La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare e i medici proseguono con i trattamenti", fa sapere l'Ausl Romagna nel secondo bollettino medico diramato dopo il ricovero di. Secondo quanto riferito dalle ...

