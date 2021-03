Genoa Udinese 1-1 LIVE | si riprende | al via il secondo tempo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 39?: Cross in mezzo per il colpo di testa di Llorente, che con un incornata chiama Perin al grande intervento in presa plastica. 30?: Gol dell’! De Paul! Freddissimo l’argentino dal dischetto. 28?: Calcio di rigore per l’. Pereyra steso in area da Criscito. Nessun dubbio sulla decisione di Camplone. 19?: Gol annullato all’per fuorigioco di Llorente. 8?: Gol del ...