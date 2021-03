Genoa – Udinese 1-1 | De Paul risponde a Pandev

(Di sabato 13 marzo 2021) Nella XVII giornata di Serie A ilospita l’allo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Roma mentre i bianconeri vogliono confermare la buona prestazione che ha portato alla vittoria contro il Sassuolo per scalare la classifica. Ballardini rilanciain attacco dal 1? insieme a Shomurodov mentre Gotti si affida alla coppia Pereyra-Llorente. Cronaca di, I tempo Pronti, via e i padroni di casa si portano subito in vantaggio conche all’8? batte Musso con un mancino da posizione ravvicinata. L’subisce il colpo ma inizia subito ad attaccare trovando il gol del pareggio al 30? grazie al rigore concesso dall’arbitro Camplone e finalizzato da De ...

Commenta per primo 1 - 1 (primo tempo 1 - 1) Marcatori: 8' pt Pandev (G), 30' De Paul rig. (U). Assist: 8' st Strootman (G). Genoa (3 - 5 - 2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, ... Un pareggio che fa comodo più all'Udinese che al Genoa. A Marassi la sfida finisce 1 - 1. Succede tutto nel primo tempo, con il botta e risposta tra Pandev e De Paul. GENOVA. Un gol per parte nel primo tempo, poi Udinese e Genoa non riescono a superarsi e pareggiano per 1-1 nell'anticipo del sabato sera. Continua la serie positiva dei bianconeri che salgono a una s ...