Formazioni ufficiali Sassuolo Verona | le scelte degli allenatori

(Di sabato 13 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi VERONA (3 - 4 - 2 - 1): ...Commenta per primo Ecco ledi Cremonese - Reggiana: CREMONESE: Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Gustafson, Castagnetti; Strizzolo, Valzania, Buonaiuto; Ciofani. REGGIANA: Venturi; ...Le scelte di De Zerbi e Juric: Toljan preferito a Müldür, Chiriches in coppia con Ferrari. Dimarco in panchina, fiducia a Lazovic.Le formazioni ufficiali di Sassuolo Verona match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...