Foggia se la prende col Var: “Approccio sbagliato ma ci manca un rigore” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La sconfitta con la Fiorentina pesa sull’economia della classifica e sul morale del Benevento che da domani mattina andrà in ritiro. Ad annunciarlo ai microfoni è stato il direttore sportivo Pasquale Foggia che ha analizzato il momento negativo della squadra: Isolamento – “In questo momento è giusto che sia l’allenatore che la squadra si isolino per analizzare bene quella che è stata la partita, quindi gli evitiamo altri pensieri. Non c’è alcun rischio esonero per Inzaghi, ma è giusto che in questi momenti parli la società. Da domani inizierà un ritiro, è d’obbligo analizzare da uomini un momento che ormai dura da un po’ per affrontare una settimana intensa”. Problema mentale – “Il momento dura da un po’, è evidente che ci sono delle difficoltà. In parte le porta la società, in parte ce le creiamo noi mentalmente. E’ giusto che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La sconfitta con la Fiorentina pesa sull’economia della classifica e sul morale del Benevento che da domani mattina andrà in ritiro. Ad annunciarlo ai microfoni è stato il direttore sportivo Pasqualeche ha analizzato il momento negativo della squadra: Isolamento – “In questo momento è giusto che sia l’allenatore che la squadra si isolino per analizzare bene quella che è stata la partita, quindi gli evitiamo altri pensieri. Non c’è alcun rischio esonero per Inzaghi, ma è giusto che in questi momenti parli la società. Da domani inizierà un ritiro, è d’obbligo analizzare da uomini un momento che ormai dura da un po’ per affrontare una settimana intensa”. Problema mentale – “Il momento dura da un po’, è evidente che ci sono delle difficoltà. In parte le porta la società, in parte ce le creiamo noi mentalmente. E’ giusto che ...

