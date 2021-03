Fiorentina | Prandelli | “Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi Vittoria importante per la salvezza”

(Di sabato 13 marzo 2021) Lanon stecca l'appuntamento contro il Benevento e si impone 4-1.Una prestazione quasi perfetta quella dei fiorentini che non hanno mai dato la possibilità agli uomini di Inzaghi di rendersi pericolosi e creare azioni importanti. Il giocatore migliore della partita è stato senza dubbio Dusan Vlahovic, che ha siglato una tripletta nei primi 45 minuti. Al termine del match il tecnico Cesareha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della conferenza stampa.L'ex commissario tecnico della nazionale è soddisfatto per la risposta sul piano della personalità dei suoi: "Il risultato è frutto di un grande primo tempo, il 4-1 certifica la qualità delle nostre giocate ma anche di quei singoli calciatori che stanno ritrovando fiducia. Dopo il 3-0 sullo Spezia di qualche settimana fa, però, ho lanciato un messaggio ...

Cesare, ai microfoni di Sky Sport , non può cominciare la disamina della fondamentale ...giocato in maniera semplice provando a sfruttare gli spazi - ha spiegato il tecnico della-...Regala spettacolo ladinel Sannio: 4 - 1 al Benevento grazie a uno scatenato Dusan Vlahovic, a segno con una tripletta. Mai in partita i giallorossi che ora si devono guardare le spalle. La ...Quello e’ stato il periodo piu’ duro pe la Fiorentina. Prandelli ha sistemato la difesa a quattro con Quarta a destra e poco dopo Ribery, autore di una grande gara ha servito un pallone d’oro a ...BENEVENTO (ITALPRESS) – Lo scontro diretto per la salvezza della ventisettesima giornata di Serie A è vinto dalla squadra più esperta, forte e con gli obiettivi di inizio stagione più ambiziosi. Vlaho ...