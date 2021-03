F1, test 2021 in Bahrain: Bottas vola il secondo giorno (Di sabato 13 marzo 2021) Sakhir , 13 marzo 2021 - Valtteri Bottas su Mercedes vola nel secondo giorno di test della Formula 1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir , dove il 28 marzo partirà il Mondiale, il finlandese ha fatto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Sakhir , 13 marzo- Valtterisu Mercedesneldidella Formula 1 in. Sul circuito di Sakhir , dove il 28 marzo partirà il Mondiale, il finlandese ha fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : test 2021 F1, test 2021 in Bahrain: Bottas vola il secondo giorno Sakhir , 13 marzo 2021 - Valtteri Bottas su Mercedes vola nel secondo giorno di test della Formula 1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir , dove il 28 marzo partirà il Mondiale, il finlandese ha fatto segnare il miglior ...

Test Bahrain: squillo di Bottas, migliora Leclerc Valtteri Bottas comanda, Lewis Hamilton va fuori pista. Charles Leclerc migliora, Carlos Sainz in difficolta'. Il secondo giorno di test di Formula 1 in Bahrain e' ancora caratterizzato da prove, esperimenti, errori e problemi tecnici. Non brilla il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, arenatosi nella sabbia dopo un ...

Test Barhain 2021, Leclerc: "La SF21 si comporta come vogliamo" Autosprint.it VIDEO F1, Marcin Bukowski: “Mercedes-Aston Martin? Spero la FIA sia a suo agio” Marcin Bukowski, ingegnere di Alpine, esprime il proprio parere durante la seconda giornata di test ufficiali della F1 al Bahrain International Circuit. Il polacco ha spiegato ai microfoni di Sky Spor ...

