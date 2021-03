Draghi contro l’uso eccessivo di parole inglesi: “Perchè dobbiamo sempre usarle?” (Di sabato 13 marzo 2021) Mario Draghi, durante il suo intervento al centro vaccinale anti Covid dell’Aeroporto di Fiumicino, lancia una battuta contro i troppi anglismi del suo stesso discorso. Dopo aver parlato di “smart working” e “baby-sitting” ecco che il Presidente del Consiglio a braccio commenta: “Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi…“. Una considerazione che non poteva passare inosservata, sopratutto Perchè fatta dal personaggio con più caratura internazionale di tutto il panorama politico italiano, e sicuramente quello che l’inglese lo parla meglio di tutti. Il commento dell’Accademia della Crusca parole che sono subito state rilanciate dal presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, che da sempre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Mario, durante il suo intervento al centro vaccinale anti Covid dell’Aeroporto di Fiumicino, lancia una battutai troppi anglismi del suo stesso discorso. Dopo aver parlato di “smart working” e “baby-sitting” ecco che il Presidente del Consiglio a braccio commenta: “Chissà perchéusare tutte queste…“. Una considerazione che non poteva passare inosservata, sopratuttofatta dal personaggio con più caratura internazionale di tutto il panorama politico italiano, e sicuramente quello che l’inglese lo parla meglio di tutti. Il commento dell’Accademia della Cruscache sono subito state rilanciate dal presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, che da...

Advertising

petergomezblog : Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei gior… - fattoquotidiano : “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le proteste contro Conte. Draghi ha già parlato tre volte, sempr… - riotta : Tra il pragmatismo del governo #Draghi che rompe gli indugi contro lo stallo del business dei vaccini EU e la peren… - Eurolarge : RT @RadioSavana: La migliore protesta fino ad oggi. Bambini in corteo tuonano contro governo Draghi: 'Vogliamo parchi aperti e scuole apert… - Mario__Luca : RT @RadioSavana: La migliore protesta fino ad oggi. Bambini in corteo tuonano contro governo Draghi: 'Vogliamo parchi aperti e scuole apert… -