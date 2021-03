Diallo e Traoré | la settimana perfetta dei fratelli del gol

(Di sabato 13 marzo 2021) Uno ha segnato al Milan in Europa League (e se non fosse stato per Kjaer sarebbe stato un gol fondamentale), l'altro contro il Verona in Serie A (rete da tre punti). Amade Hamed, i ...

Uno ha segnato al Milan in Europa League (e se non fosse stato per Kjaer sarebbe stato un gol fondamentale), l'altro contro il Verona in Serie A (rete da tre punti). Amade Hamed, i fratellini del gol. Cognomi diversi e campionati diversi, ma in comune c'è il gran fiuto sotto porta. Amad, ex Atalanta, ha punito i rossoneri in Europa League ed è la nuova ...Alla fine Amed andò alla Dea eall'Empoli. Il primo ha un futuro enorme di fronte a sé, l'ho ... Un altro fenomeno, si guardi i filmati: lui esembrano due brasiliani'.