De Paul (rigore) risponde a Pandev: finisce 1-1 tra Genoa e Udinese (Di sabato 13 marzo 2021) finisce 1-1 tra Genoa e Udinese, l’ultima gara del sabato della 27a giornata di Serie A. Un pareggio giusto, che fa muovere la classifica ad entrambe le contendenti, abbastanza tranquille in ottica salvezza. Il Genoa è passato in vantaggio all’8? con un gol di Pandev, prima annullato per fuorigioco ma poi assegnato dal Var. L’Udinese ha trovato il pareggio alla mezz’ora con un rigore di De Paul. Nella ripresa, occasioni da una parte e dall’altra per provare a vincerla, prima Zappacosta con il Genoa, poi Nestorovski sponda friulana. Alla fine pareggio giusto, che consente al Genoa di portarsi a 28 punti e all’Udinese a 33. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021)1-1 tra, l’ultima gara del sabato della 27a giornata di Serie A. Un pareggio giusto, che fa muovere la classifica ad entrambe le contendenti, abbastanza tranquille in ottica salvezza. Ilè passato in vantaggio all’8? con un gol di, prima annullato per fuorigioco ma poi assegnato dal Var. L’ha trovato il pareggio alla mezz’ora con undi De. Nella ripresa, occasioni da una parte e dall’altra per provare a vincerla, prima Zappacosta con il, poi Nestorovski sponda friulana. Alla fine pareggio giusto, che consente aldi portarsi a 28 punti e all’a 33. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AnsaLiguria : Serie A: Genoa-Udinese 1-1. In gol a Marassi Pandev e De Paul su rigore #ANSA - fisco24_info : Serie A: Genoa e Udinese, un gol e un punto a testa: A Pandev replica un rigore di De Paul, palo rossoblù nel recup… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Genoa-Udinese 1-1 Le reti di Pandev all'8' e di De Paul su rigore al 30' - zazoomblog : Genoa - Udinese 1 - 1 De Paul su rigore risponde a Pandev - #Genoa #Udinese #rigore #risponde - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Gen-Udi 1:1 Finisce in parità una gara in costante equilibrio, bel giocata da entrambe le squadre. Al gol di Pandev ( conval… -